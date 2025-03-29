Анна Погорилая отреагировала на победу Алисы Лью на чемпионате мира

Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая отреагировала на победу американки Алисы Лью на чемпионате мира — 2025.

«После короткой программы, учитывая, что это происходило в Бостоне, победа Алисы Лью была ожидаема. Вопрос возникал только в том, какую американку поставят на пьедестал. В короткой программе Лью судьи не заметили недокрутов и прочего.

Я могу судить только по короткой программе, ещё не смотрела произвольную. Догадываюсь, что там всё примерно так же. При этом Алиса — молодец, ведь откатала программу чисто и не дрогнула. Но всегда есть ощущение, что спортсменов, выступающих за определённую страну, там тянут. В Америке это видно больше всего», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.