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Анна Погорилая отреагировала на победу Алисы Лью на чемпионате мира

Анна Погорилая отреагировала на победу Алисы Лью на чемпионате мира
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Российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании, Анна Погорилая отреагировала на победу американки Алисы Лью на чемпионате мира — 2025.

«После короткой программы, учитывая, что это происходило в Бостоне, победа Алисы Лью была ожидаема. Вопрос возникал только в том, какую американку поставят на пьедестал. В короткой программе Лью судьи не заметили недокрутов и прочего.

Я могу судить только по короткой программе, ещё не смотрела произвольную. Догадываюсь, что там всё примерно так же. При этом Алиса — молодец, ведь откатала программу чисто и не дрогнула. Но всегда есть ощущение, что спортсменов, выступающих за определённую страну, там тянут. В Америке это видно больше всего», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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