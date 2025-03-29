Жулин: Петросян и другие девочки навязали бы конкуренцию за золото на чемпионате мира
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Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о победе американки Алисы Лью на чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года в Бостоне (США).
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24
«Победа Лью на чемпионате мира неожиданная. Думаю, что наши девчонки не потерялись бы. Петросян и другие девочки навязали бы конкуренцию за золото», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
29 марта Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (217,98 балла), бронза досталась ещё одной представительнице Японии, Монэ Тибе (215,24). Турнир проходит с 26 по 30 марта 2025 года.
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