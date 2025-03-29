Жулин: Петросян и другие девочки навязали бы конкуренцию за золото на чемпионате мира

Советский и российский фигурист, заслуженный тренер России Александр Жулин поделился мнением о победе американки Алисы Лью на чемпионате мира по фигурному катанию 2025 года в Бостоне (США).

«Победа Лью на чемпионате мира неожиданная. Думаю, что наши девчонки не потерялись бы. Петросян и другие девочки навязали бы конкуренцию за золото», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

29 марта Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (217,98 балла), бронза досталась ещё одной представительнице Японии, Монэ Тибе (215,24). Турнир проходит с 26 по 30 марта 2025 года.