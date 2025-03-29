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«Я расстроена». Софья Самоделкина — о 14-м месте на ЧМ-2025 по фигурному катанию

«Я расстроена». Софья Самоделкина — о 14-м месте на ЧМ-2025 по фигурному катанию
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Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина поделилась мнением о своем выступлении на чемпионате мира в Бостоне (США).

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24

«Сейчас я расстроена, потому что я очень много работала и последний каскад получился не таким, как я рассчитывала. Из этого сезона я вынесла, что мне нужно ещё внимательнее и лучше прислушиваться к тому, что говорят мне мои тренеры.

Сейчас я переехала в США, чтобы полноценно работать с Рафаэлем Арутюняном, и он мне очень нравится как тренер. Я очень хочу много работать и совершенствоваться во всём: в прыжках, в технической подаче. Следующий сезон олимпийский — он очень важен», — приводит слова Самоделкиной Goldenskate.

Самоделкина набрала 181,36 балла и заняла 14-е место. Победительницей чемпионата мира в женском одиночном катании стала американская фигуристка Алиса Лью. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла.

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