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Радионова: победа Лью на чемпионате мира — сенсация, удивительная история

Радионова: победа Лью на чемпионате мира — сенсация, удивительная история
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Бывшая российская фигуристка и хореограф Елена Радионова поделилась мнением о победе американки Алисы Лью на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США).

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Женщины. Произвольная программа
29 марта 2025, суббота. 01:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
222.97
2
Каори Сакамото
Япония
217.98
3
Монэ Тиба
Япония
215.24

«Победа Лью на чемпионате мира — сенсация. По её словам, она сама этого не ожидала и думала, что попадание в десятку — уже хорошо. Это удивительная история, потому что мы помним, что Алиса очень хорошо выстрелила в юниорах, была конкурентом нашим девочкам. Но потом она бросила фигурное катание, а сейчас снова вернулась, и не просто вернулась, а выиграла чемпионат мира.

Если она прыгала ультра-си, то нужно какое-то время, чтобы их восстановить, но это реально. В родных стенах выступать лучше и приятнее, поддерживает публика. Но для стопроцентного лидерства нужен ультра-си, но это дополнительный риск. Думаю, случайность, что Сакамото допустила ошибки в короткой программе, — она всегда катается стабильно. Уже в олимпийском сезоне она будет в хорошей форме», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

29 марта Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женском одиночном катании. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (217,98 балла), бронза досталась ещё одной представительнице Японии, Монэ Тибе (215,24). Турнир проходит с 26 по 30 марта 2025 года.

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