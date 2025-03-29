Распался танцевальный дуэт Григорьева/Артющенко. Они чемпионы России среди юниоров — 2025

Распался танцевальный дуэт Василиса Григорьева – Евгений Артющенко, выигравший в прошедшем сезоне главный старт среди юниоров — первенство России. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник.

Причины распада в настоящий момент неизвестны. При этом сообщается, что фигуристы не планируют завершать карьеру.

Григорьева и Артющенко были лучшей юниорской парой в танцах на льду сезона-2024/2025. Они выиграли все старты, в которых принимали участие, — два этапа Гран-при России и первенство страны. С юниорского финала Гран-при пара снялась. Ранее спортсмены сообщали, что в следующем сезоне собираются выходить на взрослый уровень.