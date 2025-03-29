Чок и Бэйтс выиграли чемпионат мира — 2025 в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 10-е
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс завоевали золото чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США) в танцах на льду. За два проката они получили 222,06 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 216,54 балла. Тройку призёров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11). Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, набрали 190,50 балла.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Танцы на льду, результаты:
- Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США) – 222,06 балла.
- Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 216,54.
- Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,11.
- Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 206,46.
- Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 204,88.
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