Чок и Бэйтс выиграли чемпионат мира — 2025 в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 10-е

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс завоевали золото чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США) в танцах на льду. За два проката они получили 222,06 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 216,54 балла. Тройку призёров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11). Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, набрали 190,50 балла.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Танцы на льду, результаты: