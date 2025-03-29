Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Произвольная программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
01:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Чок и Бэйтс выиграли чемпионат мира — 2025 в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 10-е

Чок и Бэйтс выиграли чемпионат мира — 2025 в танцах на льду, Дэвис и Смолкин — 10-е
Комментарии

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс завоевали золото чемпионата мира — 2025 в Бостоне (США) в танцах на льду. За два проката они получили 222,06 балла. Второе место заняли канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 216,54 балла. Тройку призёров замкнули представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (207,11). Экс-россияне Диана Дэвис и Глеб Смолкин, представляющие Грузию, набрали 190,50 балла.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Танцы на льду. Произвольный танец
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Танцы на льду, результаты:

  1. Мэдисон Чок – Эван Бэйтс (США) – 222,06 балла.
  2. Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада) – 216,54.
  3. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 207,11.
  4. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 206,46.
  5. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 204,88.
Материалы по теме
Чок/Бэйтс без сюрпризов выиграли домашний ЧМ! Дэвис и Смолкин впервые в карьере — в топ-10
Live
Чок/Бэйтс без сюрпризов выиграли домашний ЧМ! Дэвис и Смолкин впервые в карьере — в топ-10
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android