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Илья Малинин с огромным отрывом выиграл произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025

Илья Малинин с огромным отрывом выиграл произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025
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Американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпион одержал победу в произвольной программе, получив за свой прокат 208,15 баллов (итоговые 318, 56). Второе место занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (192,70 — 287,47). Замыкает тройку лидеров Юма Кагияма (171,10 — 278,19) из Японии.

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Мужчины. Произвольная программа
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
318.56
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
287.47
3
Юма Кагияма
Япония
278.19

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины (первая десятка):

  1. Илья Малинин (США) — 318,56;
  2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47;
  3. Юма Кагияма (Япония) — 278,19;
  4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48;
  5. Кевин Аймоз (Франция) — 272,52;
  6. Сун Сато (Япония) — 270,56;
  7. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 265,74;
  8. Джейсон Браун (США) — 265,40;
  9. Ника Эгадзе (Грузия) — 263,03;
  10. Николай Мемола (Италия) — 255,13;
  11. Денис Васильев (Латвия) — 252,26 .

Результаты участников с 12 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».

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