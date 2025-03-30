Илья Малинин с огромным отрывом выиграл произвольную программу и золотую медаль на ЧМ-2025

Американский фигурист Илья Малинин завоевал золотую медаль в соревнованиях мужчин-одиночников на чемпионате мира — 2025 в Бостоне (США, штат Массачусетс). Чемпион одержал победу в произвольной программе, получив за свой прокат 208,15 баллов (итоговые 318, 56). Второе место занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (192,70 — 287,47). Замыкает тройку лидеров Юма Кагияма (171,10 — 278,19) из Японии.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины (первая десятка):

Илья Малинин (США) — 318,56; Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47; Юма Кагияма (Япония) — 278,19; Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48; Кевин Аймоз (Франция) — 272,52; Сун Сато (Япония) — 270,56; Ча Джун Хван (Южная Корея) — 265,74; Джейсон Браун (США) — 265,40; Ника Эгадзе (Грузия) — 263,03; Николай Мемола (Италия) — 255,13; Денис Васильев (Латвия) — 252,26 .

Результаты участников с 12 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Самый титулованный фигурист: