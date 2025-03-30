ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 29 и 30 марта

Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, в американском Бостоне продолжился чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины (первая шестёрка):

Илья Малинин (США) — 318,56; Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47; Юма Кагияма (Япония) — 278,19; Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48; Кевин Аймоз (Франция) — 272,52; Сун Сато (Япония) — 270,56.

Результаты участников с 7 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Танцы на льду (первая шестёрка):

Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 222,06 балла. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 216,54. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,11. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206,46. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 204,88. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 200,92.

Результаты участников с 7 по 20 место можно посмотреть на «Чемпионате».

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Самая зрелая чемпионка мира по фигурному катанию: