ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 29 и 30 марта
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, в американском Бостоне продолжился чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня соревнований.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины (первая шестёрка):
- Илья Малинин (США) — 318,56;
- Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47;
- Юма Кагияма (Япония) — 278,19;
- Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48;
- Кевин Аймоз (Франция) — 272,52;
- Сун Сато (Япония) — 270,56.
Результаты участников с 7 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Мужчины. Произвольная программа
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
318.56
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
287.47
3
Юма Кагияма
Япония
278.19
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Танцы на льду (первая шестёрка):
- Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 222,06 балла.
- Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 216,54.
- Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,11.
- Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206,46.
- Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 204,88.
- Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 200,92.
Результаты участников с 7 по 20 место можно посмотреть на «Чемпионате».
Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Танцы на льду. Произвольный танец
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Окончено
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