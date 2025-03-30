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ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 29 и 30 марта: мужчины, танцы на льду, кто победил, Илья Малинин

ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 29 и 30 марта
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 марта, в американском Бостоне продолжился чемпионат мира по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня соревнований.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Мужчины (первая шестёрка):

  1. Илья Малинин (США) — 318,56;
  2. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 287,47;
  3. Юма Кагияма (Япония) — 278,19;
  4. Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 275,48;
  5. Кевин Аймоз (Франция) — 272,52;
  6. Сун Сато (Япония) — 270,56.

Результаты участников с 7 по 24 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Мужчины. Произвольная программа
30 марта 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
318.56
2
Михаил Шайдоров
Казахстан
287.47
3
Юма Кагияма
Япония
278.19

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2025. Бостон (США). Танцы на льду (первая шестёрка):

  1. Мэдисон Чок — Эван Бэйтс (США) — 222,06 балла.
  2. Пайпер Гиллес — Поль Пуарье (Канада) — 216,54.
  3. Лайла Фир — Льюис Гибсон (Великобритания) — 207,11.
  4. Шарлен Гиньяр — Марко Фаббри (Италия) — 206,46.
  5. Кристина Каррейра — Энтони Пономаренко (США) — 204,88.
  6. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания) — 200,92.

Результаты участников с 7 по 20 место можно посмотреть на «Чемпионате».

Фигурное катание. ЧМ-2025. Бостон, США
Танцы на льду. Произвольный танец
29 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Окончено
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