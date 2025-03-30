Илья Малинин прокомментировал второе за два года золото на ЧМ по фигурному катанию

Американский фигурист Илья Малинин высказался о победе в произвольной программе на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, благодаря которой Илья стал двукратным обладателем золотых медалей в одиночном катании.

«Я испытываю огромное чувство облегчения, что смог успешно завершить своё выступление. Это не совсем то, что я планировал, и, конечно, есть несколько мелких деталей, которые можно улучшить. В общем и целом я чувствую себя уверенно и рад, что наконец-то выполнил четверной риттбергер в этом сезоне. Я это сделал! Теперь сосредоточусь на оставшихся элементах программы. Атмосфера на арене была потрясающей, это здорово помогло мне в выполнении программы. Я испытывал больше нервозности, чем в прошлом году, и сейчас, признаться, немного устал. Но в целом я доволен своим выступлением. Я боролся за каждый элемент и рад, что справился!» — приводит слова Малинина пресс-служба ISU.

Второе место на текущих соревнованиях занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Третьим стал лидеров Юма Кагияма из Японии. На чемпионате мира в 2024 году в Канаде Малинин также выиграл золото. Вторым стал Кагияма. Тройку замкнул Адам Сяо Хим Фа (Франция).

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