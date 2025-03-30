Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин прокомментировал второе за два года золото на ЧМ по фигурному катанию

Илья Малинин прокомментировал второе за два года золото на ЧМ по фигурному катанию
Аудио-версия:
Комментарии

Американский фигурист Илья Малинин высказался о победе в произвольной программе на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, благодаря которой Илья стал двукратным обладателем золотых медалей в одиночном катании.

«Я испытываю огромное чувство облегчения, что смог успешно завершить своё выступление. Это не совсем то, что я планировал, и, конечно, есть несколько мелких деталей, которые можно улучшить. В общем и целом я чувствую себя уверенно и рад, что наконец-то выполнил четверной риттбергер в этом сезоне. Я это сделал! Теперь сосредоточусь на оставшихся элементах программы. Атмосфера на арене была потрясающей, это здорово помогло мне в выполнении программы. Я испытывал больше нервозности, чем в прошлом году, и сейчас, признаться, немного устал. Но в целом я доволен своим выступлением. Я боролся за каждый элемент и рад, что справился!» — приводит слова Малинина пресс-служба ISU.

Второе место на текущих соревнованиях занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров. Третьим стал лидеров Юма Кагияма из Японии. На чемпионате мира в 2024 году в Канаде Малинин также выиграл золото. Вторым стал Кагияма. Тройку замкнул Адам Сяо Хим Фа (Франция).

Материалы по теме
ЧМ по фигурному катанию — 2025: результаты соревнований 29 и 30 марта

Самая юная олимпийская фигуристка из России:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android