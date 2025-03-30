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Илья Малинин после победы на ЧМ рассказал о своей программе на Олимпиаду

Илья Малинин после победы на ЧМ рассказал о своей программе на Олимпиаду
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Американский фигурист Илья Малинин после победы в произвольной программе на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, благодаря которой Илья стал двукратным обладателем золотых медалей в одиночном катании, рассказал о подготовке к Олимпиаде.

«Я хочу сесть и подумать, каким будет мой сезон перед Олимпийскими играми. Хочу свести к минимуму все ошибки и поработать над техникой, над всеми компонентами, чтобы быть готовым к Олимпиаде на все сто процентов. В межсезонье буду тренироваться, чтобы сделать программу максимально эффективной — для меня это идеальный вариант для Олимпиады. Сейчас я испытываю сразу два чувства: радость от победы и разочарование от того, что не смог сделать семь четверных прыжков. Программа на семь четверных — это идеальная программа для меня!» — приводит слова Малинина пресс-служба ISU.

Напомним, следующая зимняя Олимпиада пройдёт в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

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