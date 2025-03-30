Сборная США выиграла медальный зачёт на ЧМ-2025, завоевав 3 золотые медали

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Сегодня, 30 марта, завершился чемпионат мира — 2025 по фигурному катанию. Сборная США выиграла общий медальный зачёт. В её активе три золотые медали из четырёх возможных.

В мужском одиночном катании золотую медаль завоевал американский фигурист Илья Малинин. Чемпион одержал победу в произвольной программе, получив за свой прокат 208,15 балла (итоговые 318,56). Второе место занял казахстанский фигурист Михаил Шайдоров (192,70 — 287,47). Замыкает тройку лидеров Юма Кагияма (171,10 — 278,19) из Японии.

В женском одиночном катании победу одержала американка Алиса Лью. В сумме за короткую и произвольную программы Лью набрала 222,97 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (217,98 балла), бронза досталась ещё одной представительнице Японии, Монэ Тибе (215,24).

Чемпионат мира проходил в Бостоне (США) с 26 по 30 марта. Российские спортсмены не принимали участия.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом чемпионата мира — 2025: