Михаил Шайдоров: в начале сезона я бы никогда не поверил, что окажусь на пьедестале ЧМ

Пятикратный чемпион Казахстана в мужском одиночном катании Михаил Шайдоров высказался о своём успешном выступлении на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, где фигурист стал обладателем серебряной медали в одиночном катании. За произвольную программу Михаил Шайдоров получил 192,70 и в сумме набрал 287,47 балла.

«Я не могу в это поверить. Я не думал о медали, когда выходил кататься. Я просто хотел кататься как можно лучше, наслаждаться всеми эмоциями на этой прекрасной арене. Я хотел выложиться по максимуму. Я не думал, что закончу сезон таким образом.

В начале сезона я бы никогда не поверил, что окажусь на пьедестале почёта чемпионата мира. Это был долгий и тяжёлый сезон, но также и сезон прорыва, и теперь речь идёт только о движении вперёд», — приводит слова Шайдорова Golden Skate.