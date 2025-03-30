Определились квоты по странам на ОИ-2026 в мужском и женском одиночном катании
Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в мужском и женском одиночном катании. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.
Мужчины:
3 квоты:
- США
- Япония
2 квоты:
- Франция*
- Италия
- Латвия
1 квота:
- Южная Корея*
- Казахстан*
- Грузия*
- Швейцария
- Канада
- Азербайджан
- Словакия
- Швеция
- Китай
- Эстония
- Испания
- Польша
Женщины:
3 квоты:
- США
- Япония
2 квоты:
- Южная Корея
- Швейцария
1 квота:
- Бельгия*
- Эстония*
- Канада
- Италия
- Казахстан
- Франция
- Израиль
- Австрия
- Финляндия
- Румыния
- Польша
- Болгария
- Великобритания
- Литва
* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.
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