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Определились квоты по странам на ОИ-2026 в мужском и женском одиночном катании

Определились квоты по странам на ОИ-2026 в мужском и женском одиночном катании
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Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в мужском и женском одиночном катании. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.

Мужчины:

3 квоты:

  • США
  • Япония

2 квоты:

  • Франция*
  • Италия
  • Латвия

1 квота:

  • Южная Корея*
  • Казахстан*
  • Грузия*
  • Швейцария
  • Канада
  • Азербайджан
  • Словакия
  • Швеция
  • Китай
  • Эстония
  • Испания
  • Польша

Женщины:

3 квоты:

  • США
  • Япония

2 квоты:

  • Южная Корея
  • Швейцария

1 квота:

  • Бельгия*
  • Эстония*
  • Канада
  • Италия
  • Казахстан
  • Франция
  • Израиль
  • Австрия
  • Финляндия
  • Румыния
  • Польша
  • Болгария
  • Великобритания
  • Литва

* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.

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