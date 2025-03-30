Определились квоты по странам на ОИ-2026 в мужском и женском одиночном катании

Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в мужском и женском одиночном катании. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.

Мужчины:

3 квоты:

США

Япония

2 квоты:

Франция*

Италия

Латвия

1 квота:

Южная Корея*

Казахстан*

Грузия*

Швейцария

Канада

Азербайджан

Словакия

Швеция

Китай

Эстония

Испания

Польша

Женщины:

3 квоты:

США

Япония

2 квоты:

Южная Корея

Швейцария

1 квота:

Бельгия*

Эстония*

Канада

Италия

Казахстан

Франция

Израиль

Австрия

Финляндия

Румыния

Польша

Болгария

Великобритания

Литва

* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.