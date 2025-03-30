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Определились квоты по странам на ОИ-2026 в танцах на льду и спортивных парах

Определились квоты по странам на ОИ-2026 в танцах на льду и спортивных парах
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Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в танцах на льду и спортивных парах. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.

Танцы на льду:

3 квоты:

  • США
  • Канада

2 квоты:

  • Великобритания
  • Франция
  • Финляндия
  • Чехия

1 квота:

  • Италия*
  • Испания*
  • Грузия*
  • Германия
  • Южная Корея

Спортивные пары:

2 квоты:

  • США*
  • Италия
  • Канада
  • Германия

1 квота:

  • Япония*
  • Грузия*
  • Венгрия*
  • Австралия*
  • Узбекистан*
  • Великобритания
  • Польша
  • Нидерланды

* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.

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