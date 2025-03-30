Определились квоты по странам на ОИ-2026 в танцах на льду и спортивных парах

Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в танцах на льду и спортивных парах. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.

Танцы на льду:

3 квоты:

США

Канада

2 квоты:

Великобритания

Франция

Финляндия

Чехия

1 квота:

Италия*

Испания*

Грузия*

Германия

Южная Корея

Спортивные пары:

2 квоты:

США*

Италия

Канада

Германия

1 квота:

Япония*

Грузия*

Венгрия*

Австралия*

Узбекистан*

Великобритания

Польша

Нидерланды

* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.