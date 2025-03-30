Определились квоты по странам на ОИ-2026 в танцах на льду и спортивных парах
Определилось количество квот по странам на Олимпийские игры 2026 года в танцах на льду и спортивных парах. Они были получены по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне. Все, кто не участвовал в этом соревновании или плохо выступил, не попав в произвольную программу, могут получить свою квоту при успешном выступлении на квалификационном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября 2025 года.
Танцы на льду:
3 квоты:
- США
- Канада
2 квоты:
- Великобритания
- Франция
- Финляндия
- Чехия
1 квота:
- Италия*
- Испания*
- Грузия*
- Германия
- Южная Корея
Спортивные пары:
2 квоты:
- США*
- Италия
- Канада
- Германия
1 квота:
- Япония*
- Грузия*
- Венгрия*
- Австралия*
- Узбекистан*
- Великобритания
- Польша
- Нидерланды
* Могут претендовать ещё на 1 квоту на отборочном турнире в сентябре в Пекине.
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