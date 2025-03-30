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Грузия, США, Япония, Италия, Франция и Канада отобрались на командный чемпионат мира

Грузия, США, Япония, Италия, Франция и Канада отобрались на командный чемпионат мира
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Стали известны сборные, которые отобрались на командный чемпионат мира по фигурному катанию (World Team Trophy), который пройдёт в Токио с 17 по 20 апреля. Это стало известно по итогам выступления на чемпионате мира — 2025, который прошёл в Бостоне.

Квалифицировавшиеся сборные:

1. США.

2. Япония.

3. Италия.

4. Франция.

5. Канада.

6. Грузия.

Несмотря на то что в сборной Грузии бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова плохо выступила в короткой программе и не смогла попасть в произвольную, остальные партнёры по её команде — спортивная пара Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, танцоры Диана Дэвис/Глеб Смолкин и одиночник Ника Эгадзе — попали в топ-10 в своих дисциплинах. При выполнении этого условия четвёртый человек в команде может выступать на соревнованиях в её составе.

Отметим, что такое же правило действует и для командного турнира в рамках Олимпийских игр. Если Губанова не сможет выиграть свою квоту на квалификационном турнире в Пекине, она сможет принять участие в командных соревнованиях из-за хороших результатов своих сокомандников.

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