Эгадзе — о выступлении на ЧМ-2025: подъезжаю к Тутберидзе на разминке, а на ней лица нет

Грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, высказался о своём выступлении на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, где фигурист занял итоговое девятое место. За произвольную программу Ника получил лучшие баллы в карьере — 172,64 — и в сумме набрал 253,03 балла.

«Это мой лучший результат в карьере. Но я всё равно не супердоволен – я приехал сюда делать четыре квада в произвольной, а в итоге вчера мы решили отказаться от лутца. Он совсем не шёл на тренировке – и Этери Георгиевна предложила его убрать. Я решил не спорить с тренерами, потому что они больше разбираются.

На лёд чемпионата мира выходил очень злой на себя. За то, как я упустил шанс на чемпионате Европы. С таким прокатом, как сегодня, я мог быть в призах. Но там я перед выходом на произвольную был фактически в обмороке. А сегодня нет. Смешно, но сегодня случилось немного наоборот: я подъезжаю к Этери Георгиевне во время шестиминутной разминки, смотрю – а на ней лица нет от волнения. Ну я и сказал, мол, не переживайте, всё в порядке будет», – приводит слова Эгадзе Sports.

Победителем чемпионата мира в Бостоне — 2025 стал американский фигурист Илья Малинин.