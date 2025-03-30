Тарасова неожиданно заявила, что Петросян было бы тяжело бороться за золото на ЧМ-2025

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты прошедшего в американском Бостоне чемпионата мира — 2025. По словам специалиста, россияне могли бороться только за высокие места в женском одиночном катании. Однако лидеру сборной двукратной чемпионке России Аделии Петросян было бы тяжело уехать из США с золотой медалью.

«В мужском одиночном катании нам очень тяжело будет рассчитывать на победу, просто невозможно. Сложно будет надеяться даже на призовое место. Тем более нас так давно не было на международной арене. В женском катании ситуация получше. Петросян в состоянии бороться за высшие достижения, хотя ей тоже будет тяжело. Но ей не надо об этом думать — только чисто откататься. В танцах за первое и второе места мы бороться не сможем. Тяжёлый вид по судейству, как мы увидели вчера. Мы три года не работали и не катались вместе с другими странами», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, в женском одиночном катании золотую медаль выиграла американская фигуристка Алиса Лью. Она не исполнила ни одного элемента ультра-си в своих программах.