«Молодцы американцы». Тарасова — о победе США в медальном зачёте на ЧМ-2025

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала победу США в медальном зачёте чемпионата мира 2025 года по фигурному катанию, который прошёл в Бостоне (США).

«Американцы стали лучшими в мужском одиночном катании, в женском и в танцах. Первые места в трёх видах — о чём тут ещё говорить? Молодцы американцы. Там любят фигурное катание, тратят большие деньги. Родители работают для того, чтобы их дети занимались и выступали. Прекрасные тренеры трудятся, в том числе и наши. Тот же Малинин — родители русские, консультируется у Арутюняна», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

30 марта завершился чемпионат мира — 2025 по фигурному катанию. Сборная США выиграла общий медальный зачёт. В её активе три золотые медали из четырёх возможных: Илья Малинин стал лучшим среди мужчин, Алиса Лью выиграла женские соревнования, Мэдисон Чок и Эван Бейтс заняли первое место в танцах на льду. Российские спортсмены участия не принимали.