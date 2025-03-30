Ирина Роднина: не пробовала и не хочу даже пробовать прожить на российскую пенсию

Советская фигуристка, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина ответила, будет ли готова отказаться от работы и прожить исключительно на пенсию.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Если для кого-то рай — уйти на пенсию, то я не хочу этого делать. Хочу как можно дольше оставаться активным человеком. Опять же, на саму российскую пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить», — приводит слова Родниной Sport24.

Несколько недель назад состоялась премьера спортивной драмы «Роднина». Ленту про советскую фигуристку до сих пор можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны. Картина рассказывает о становлении трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной.