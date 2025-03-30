Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Максим Наумов — о смерти родителей: теперь во мне сила, страсть и энергия за троих

Максим Наумов — о смерти родителей: теперь во мне сила, страсть и энергия за троих
Аудио-версия:
Комментарии

Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов рассказал о своей жизни после смерти родителей – чемпионов мира 1994 года в парном катании, тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Они были прекрасными людьми. Они были невероятно добрыми. Без них я не был бы тем, кто я есть сегодня. Они на каждом этапе моей жизни окружали меня любовью, заботой и вниманием к деталям. Они всегда были и остаются для меня супергероями.

Последнее, что они мне сказали – это когда мама позвонила мне перед вылетом и сказала: «Привет, я просто хочу, чтобы ты знал, что мы тебя любим и гордимся тобой».

Единственный выход сейчас — это пройти всё это. Другого пути нет. Нет никаких вариантов, кроме как продолжать идти вперёд. Теперь во мне сила, страсть, энергия и самоотверженность не за одного, а за троих», — приводит слова Наумова Today.

Материалы по теме
Самое грустное ледовое шоу в память о погибших в авиакатастрофе в США. Пришёл даже Овечкин
Самое грустное ледовое шоу в память о погибших в авиакатастрофе в США. Пришёл даже Овечкин
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android