Максим Наумов — о смерти родителей: теперь во мне сила, страсть и энергия за троих

Победитель юниорского чемпионата США – 2020 в мужском одиночном катании Максим Наумов рассказал о своей жизни после смерти родителей – чемпионов мира 1994 года в парном катании, тренеров Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Они трагически погибли в конце января 2025 года в авиакатастрофе в Вашингтоне.

«Они были прекрасными людьми. Они были невероятно добрыми. Без них я не был бы тем, кто я есть сегодня. Они на каждом этапе моей жизни окружали меня любовью, заботой и вниманием к деталям. Они всегда были и остаются для меня супергероями.

Последнее, что они мне сказали – это когда мама позвонила мне перед вылетом и сказала: «Привет, я просто хочу, чтобы ты знал, что мы тебя любим и гордимся тобой».

Единственный выход сейчас — это пройти всё это. Другого пути нет. Нет никаких вариантов, кроме как продолжать идти вперёд. Теперь во мне сила, страсть, энергия и самоотверженность не за одного, а за троих», — приводит слова Наумова Today.