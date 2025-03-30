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Дэвис/Смолкин — о ЧМ-2025: в этом сезоне мы преодолели психологические трудности прошлого

Дэвис/Смолкин — о ЧМ-2025: в этом сезоне мы преодолели психологические трудности прошлого
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Бывшие российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ныне представляющие Грузию, прокомментировали своё выступление на чемпионате мира — 2025 в американском Бостоне, где дуэт впервые в карьере вошёл в топ-10 ЧМ. За произвольную программу дуэт получил высокие 117,28 балла.

«Мы выглядели хорошо. Мы ещё не совсем осознали, что выиграли олимпийскую квоту, но определённо гордимся этим. Мы очень рады тому, как всё сложилось для нас. Здоровье — самое главное, мы надеемся оставаться здоровыми и стать двукратными участниками ОИ.

В этом сезоне мы научились преодолевать некоторые психологические трудности, которые у нас были в прошлом. Теперь кажется, что это просто демоны из прошлого», — приводит слова Дэвис и Смолкина Golden Skate.

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