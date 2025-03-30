Рафаэль Арутюнян назвал элементы ультра-си, которые будет готовить Самоделкина к ОИ

Тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с бывшей российской фигуристкой Софьей Самоделкиной, высказался об усложнении технического контента подопечной к Олимпийским играм 2026 года в Милане.

«Если Самоделкина с нынешними физическими кондициями справляется со всеми прыжками, представляете, на что она будет способна, когда кондиция улучшится? А она должна улучшиться, потому что, во-первых, мы продолжаем работать в этом направлении, а во-вторых, у нас нет другого пути. Собственно говоря, физическая кондиция — это единственное, что мне от Самоделкиной нужно.

И мы сразу возьмёмся за восстановление четверных прыжков? Да, как и тройного акселя. С такой девочкой это абсолютно решаемая задача, не запредельная», — приводит слова Арутюняна «RT на русском».

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в Бостоне Самоделкина заняла 14-е место. Она обеспечила себе квоту на Олимпийские игры в Милане.