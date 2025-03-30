Илья Авербух: сейчас на планете нет фигуриста, который может конкурировать с Малининым

Чемпион мира и серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду Илья Авербух заявил, что у американского фигуриста двукратного чемпиона мира Ильи Малинина сейчас нет конкурентов. Он также рассказал, смогли бы российские спортсмены конкурировать с лидерами на ЧМ-2025.

«Безусловно, в мужском одиночном катании Илья Малинин сейчас вне конкуренции. Сейчас нет фигуриста на планете, который может конкурировать с ним. Он пребывает на особой планете. Что касается вторых и третьих мест, то уверен, что наши лидеры — и Владислав Дикиджи, и Пётр Гуменник, и Марк Кондратюк, и Евгений Семененко при чистых прокатах имели все шансы бороться за вторую‑третью ступеньку пьедестала почёта.

Что касается парного катания, то для меня чемпионы (японцы Рику Миура и Рюити Кихара) не были убедительны. Думаю, что все шансы бороться именно за золото в этом виде были бы у наших ребят — Анастасии Мишиной и Александра Галлямова», — приводит слова Авербуха «Матч ТВ».