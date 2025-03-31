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Илья Малинин признан спортсменом года на ISU Skating Awards 2025

Илья Малинин признан спортсменом года на ISU Skating Awards 2025
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Американский фигурист Илья Малинин признан фигуристом года на церемонии вручения наград ISU Skating Awards 2025. Также американец победил в номинации «Самая зрелищная программа», а его родители — Татьяна Малинина и Роман Скорняков — получили награду в номинации «Лучший тренер года».

Американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, были признаны лучшими фигуристами года. Представители Узбекистана Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев — новички года.

20-летний Илья Малинин — двукратный чемпион мира (2024, 2025) и бронзовый призёр мирового первенства (2023). Он стал первым в истории фигуристом, который исполнил на чемпионате мира четверной аксель, являющийся самым сложным прыжком.

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