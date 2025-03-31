«Не думал, что увижу себя здесь». Малинин — о получении премии ISU Skating Awards

Американский фигурист Илья Малинин прокомментировал победу в номинации «Фигурист года» на церемонии вручения наград ISU Skating Awards 2025.

«Хочу поблагодарить своих тренеров и родителей за то, что они заставляют меня выполнять всю тяжёлую работу и заставляют не лениться на льду каждый день, а просто стараться выкладываться по максимуму и расширять свои границы.

Мне очень повезло, что они у меня есть. Я бы сказал, что несколько лет назад не думал увидеть себя здесь, даже на взрослой сцене, но быть тут, перед всеми вами, невероятными людьми, с этой наградой, значит для меня так много. Очень благодарен всем вам за то, что вы делаете фигурное катание таким, какое оно есть на самом деле», — приводит слова Малинина официальный сайт ISU.