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Алина Загитова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет

Алина Загитова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова кардинально изменила свой имидж. Загитова опубликовала в социальных сетях видео, на котором запечатлён процесс её преображения: из брюнетки в фиолетовый цвет.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

В 2024 году Загитова презентовала публике своё дебютное ледовое шоу, которое назвала «Хранители времени». Оно собрало неоднозначные отзывы, к примеру, продюсер Яна Рудковская обвинила фигуристку в плагиате. Параллельно с этим крупным проектом Загитова активно работала на Первом канале в качестве корреспондента на внутренних стартах.

Ранее Загитова анонсировала своё новое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне.

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