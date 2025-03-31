«Сама от себя такого не ожидала». Загитова прокомментировала кардинальную смену имиджа

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира 22-летняя российская фигуристка Алина Загитова прокомментировала своё решение перекрасить волосы в фиолетовый цвет.

«Знаю, знаю, вы от меня такого не ожидали. Но, честно скажу, я сама от себя такого не ожидала (смеётся). Видимо, в подростковом возрасте я просто не пережила тот период, который, кстати, бывает у всех. Период бунтарства, смены имиджа… В общем, исправляюсь. Ну и, конечно же, весна – то время, когда хочется чего-то новенького, хочется что-то поменять. И я поменяла цвет волос. Мы не осуждаем, но мы обсудим. Расскажите, как вам, мне очень нравится», — сказала Загитова в своём телеграм-канале.