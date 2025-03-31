Синицина — Кацалапову в честь 11-летия их дуэта: спасибо, лучший партнёр на льду и в жизни

Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира 2021 года в танцах на льду Виктория Синицина рассказала, что сегодня, 31 марта, её дуэт с Никитой Кацалаповым отмечает важную дату.

«Представляете, сегодня 11 лет, как мы с Никитой встали в пару и катаемся вместе. Целых 11 лет! Время пролетело незаметно. И оно было прекрасно. Спасибо тебе, лучший партнёр на льду и в жизни», — написала Синицина в своём телеграм-канале.

Фото: из личного архива Виктории Синициной

Отметим, что Синицина и Кацалапов сформировали новый дуэт в сезоне-2014/2015 под руководством Марины Зуевой в Детройте. Помимо титулов чемпионов мира, они имеют в своём активе два золота с чемпионатов Европы (2020, 2022).

Напомним, 2 октября 2022 года Синицина и Кацалапов официально стали мужем и женой.