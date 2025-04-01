Хореограф Морошкин — о Гуменнике: может быть и Онегиным, и Оптимусом Праймом, и кем угодно

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал о работе с фигуристом Петром Гуменником.

– Насколько вы довольны тем, как сложился сезон для ваших учеников?

– Я рад, что Пётр Гуменник смог продемонстрировать свое лучшее катание на финале серии Гран-при в Красноярске. Мы увидели фантастический прокат его произвольной программы «Онегин», который растрогал и впечатлил, наверное, всех. После финала Гран-при я поблагодарил его за это. Было интересно, какую оценку в таком случае он сможет получить, и она превзошла все мои самые смелые ожидания.

Пётр очень многогранен – может быть и Онегиным, и Оптимусом Праймом, и кем угодно. Получается, он Стэтхем фигурного катания, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.