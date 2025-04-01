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«Получился сезон-качели». Хореограф Морошкин — о дебюте Угожаева во взрослых

«Получился сезон-качели». Хореограф Морошкин — о дебюте Угожаева во взрослых
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Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, оценил дебютный сезон фигуриста Николая Угожаева в соревнованиях среди взрослых спортсменов.

«У Николая Угожаева получился сезон-качели. Но одержал победу на мемориале Панина, победил на этапе в Красноярске. Также он стал чемпионом России по прыжкам, завоевал титул. Конечно, хотелось бы ещё лучше, но пока будем радоваться тому, что есть. Надеюсь, его ментальное состояние будет укрепляться со временем и он придёт к более стабильному исполнению своих программ», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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