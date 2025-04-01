Хореограф Морошкин — о «Русском вызове»: Кондратюк заслужил победу на 100 процентов

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, выделил наиболее яркие выступления на турнире «Русский вызов».

– Удалось ли посмотреть другие номера на «Русском вызове»? Запомнился ли кто-то из выступавших?

– В этом году было представлено множество впечатляющих постановок. Среди всех номеров, кроме Петра Гуменника, выделю следующие – Ксения Синицына, Софья Муравьёва, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Их программы не только соответствовали теме «Русского вызова», но и отличались своей уникальностью. Ребята продемонстрировали совершенно неожиданные для себя образы и произвели приятное впечатление.

Однозначно понравилось выступление Марка Кондратюка, он настоящий шоумен и умеет заряжать зал своей энергетикой. Как перформер он заслужил победу на 100 процентов, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.