«Детям понравился номер про Оптимуса Прайма». Морошкин — о Гуменнике на «Русском вызове»

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, оценил номер Петра Гуменника на турнире «Русский вызов».

– Довольны ли самим выступлением Петра на турнире? Всё ли задуманное удалось воплотить в жизнь?

– Я очень рад, что всё прошло успешно! По реакции зрителей мы поняли, что сделали всё правильно. Особенно детям понравился номер про Оптимуса Прайма. Когда мы готовили и репетировали его, я видел, с каким интересом юные фигуристы, которые тренируются на нашем катке, наблюдали за нашей работой и повторяли движения из номера. Даже после выступления ко мне подходили дети и говорили, что им очень понравился номер Петра Гуменника. Я счастлив, что мы смогли порадовать столь юных зрителей! — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.