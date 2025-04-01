Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Детям понравился номер про Оптимуса Прайма». Морошкин — о Гуменнике на «Русском вызове»

«Детям понравился номер про Оптимуса Прайма». Морошкин — о Гуменнике на «Русском вызове»
Аудио-версия:
Комментарии

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, оценил номер Петра Гуменника на турнире «Русский вызов».

– Довольны ли самим выступлением Петра на турнире? Всё ли задуманное удалось воплотить в жизнь?
– Я очень рад, что всё прошло успешно! По реакции зрителей мы поняли, что сделали всё правильно. Особенно детям понравился номер про Оптимуса Прайма. Когда мы готовили и репетировали его, я видел, с каким интересом юные фигуристы, которые тренируются на нашем катке, наблюдали за нашей работой и повторяли движения из номера. Даже после выступления ко мне подходили дети и говорили, что им очень понравился номер Петра Гуменника. Я счастлив, что мы смогли порадовать столь юных зрителей! — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Материалы по теме
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Рейтинг
Кондратюк пришёл на смену Ягудину? Выбираем лучший номер «Русского вызова»!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android