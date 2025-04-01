Морошкин сообщил, что почти поставил произвольную программу Угожаеву на новый сезон

Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал о постановке программ фигуристу Николаю Угожаеву на будущий сезон.

«Николаю Угожаеву новую произвольную программу на 80 процентов уже подготовили. Музыку к ней подобрала хореограф Валерия Чистякова, и я её сразу же одобрил. Это будет что-то новое для Коли, определённый вызов, потому что это требует художественного мастерства. Хочется, чтобы Коля резко вырос не только в своём техническом мастерстве, но и в хореографическом. Работа предстоит очень тяжёлая, я надеюсь, что у нас получится это сделать. С короткой программой тоже определились, музыка Коле очень понравилась», — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.