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Хореограф клуба Москвиной — об успехе Гуменника на ФГПР: Пётр знал, что всё будет хорошо

Хореограф клуба Москвиной — об успехе Гуменника на ФГПР: Пётр знал, что всё будет хорошо
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Хореограф Николай Морошкин высказался о победе Петра Гуменника на финале Гран-при России — 2024/2025.

– В Красноярске у меня сложилось ощущение, будто на финал Гран-при приехал совершенно другой Пётр Гуменник – гораздо более уверенный в собственных силах, чем обычно. Это обманчивое впечатление или же действительно что-то поменялось?
– За неделю до соревнований я видел, что пазл сошёлся в единую картину, Пётр был надёжен на тренировках. Мы с Вероникой Анатольевной поменяли заходы на прыжки, сделали их более удобными, выстроили более удобный рисунок, чтобы Петру было максимально удобно в программе. Мне кажется, это и сработало, стабильность на тренировках всегда помогает моральному состоянию. Пётр был уверен в себе и знал, что всё будет хорошо, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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