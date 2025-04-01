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«Я большой поклонник Анны». Хореограф Морошкин — о номере Щербаковой на «Русском вызове»

«Я большой поклонник Анны». Хореограф Морошкин — о номере Щербаковой на «Русском вызове»
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Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, высказал мнение о выступлении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на турнире «Русский вызов».

– Неоднозначное впечатление у аудитории оставил номер Анны Щербаковой, часть зрителей посчитала его неподходящим по тематике. Как вам её выступление?
– Не мне давать оценку, за это отвечает жюри. Я большой поклонник Анны Щербаковой. На мой взгляд, она талантливая спортсменка, образованная и эрудированная личность. Зная, какая тема для номеров в этом году, я ожидал от Ани чего-то неожиданного, молодёжного и танцевального. Но это только моё личное мнение, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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