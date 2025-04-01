«Печально, что люди живут в рамках». Загитова обратилась к хейтерам после смены имиджа

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к хейтерам, раскритиковавшим её новый образ. Ранее спортсменка сообщила, что покрасила волосы в фиолетовый цвет.

«Каждый из нас может быть источником света, даже когда вокруг тьма. Очень печально наблюдать, что люди живут в своих рамках. Только когда вы выйдете за них, тогда будет рост и ты будешь совершенствоваться.

Я благодарна за обратную связь и всегда стремлюсь стать лучше. Каждый имеет право на своё мнение, но я продолжаю работать над собой и надеюсь радовать своих поклонников новыми успехами.

Все комментарии будут удалены, а комментаторы заблокированы. Поделитесь этим постом и напомните людям, что доброта всегда побеждает», — написала Загитова в своём телеграм-канале.