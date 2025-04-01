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Алина Загитова открыла кастинг в своё ледовое шоу «Ассоль»

Алина Загитова открыла кастинг в своё ледовое шоу «Ассоль»
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объявила об открытии кастинга в своё новое ледовое шоу – рок-мюзикл на льду «Ассоль», премьера которого пройдёт в Санкт-Петербурге в июне. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Нет, это не первоапрельская шутка. «Ассоль» исполняет мечты! Мы открываем кастинг фигуристов в мой рок-мюзикл на льду. Я хочу дать возможность талантливым фигуристам со всей страны показать себя и выйти на лёд вместе со звёздами фигурного катания», — написала Загитова.

Потенциальному кандидату с разрядом не ниже КМС должно быть от 16 лет. Одиночники должны владеть тройными прыжками, танцоры — поддержками и умением кататься в паре, парники — подкрутами, выбросами и акробатическими поддержками.

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