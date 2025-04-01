Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в Москве

Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в Москве
Аудио-версия:
Комментарии

10 апреля в Москве пройдёт шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Зрители смогут увидеть действующих спортсменов, звёзд российской сборной и воспитанников выдающихся тренеров — Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

В шоу примут участие такие выдающиеся фигуристы, как олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, а также обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU Софья Акатьева.

Завершением шоу станет захватывающий прыжковый батл, где фигуристы выйдут на лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие элементы ультра-си. Комментатором этого увлекательного представления станет бессменный Максим Траньков, который расскажет о происходящем на льду, добавляя эмоциональный оттенок каждому выступлению.

Материалы по теме
Видео
Алина Загитова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в фиолетовый цвет
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android