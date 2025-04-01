Алина Загитова и Евгения Медведева примут участие в шоу Тутберидзе в Москве

10 апреля в Москве пройдёт шоу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Зрители смогут увидеть действующих спортсменов, звёзд российской сборной и воспитанников выдающихся тренеров — Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

В шоу примут участие такие выдающиеся фигуристы, как олимпийская чемпионка Алина Загитова, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира Елизавета Туктамышева, двукратные олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар, чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, двукратная чемпионка России Аделия Петросян, а также обладательница двух медалей юниорской серии Гран-при ISU Софья Акатьева.

Завершением шоу станет захватывающий прыжковый батл, где фигуристы выйдут на лёд, чтобы продемонстрировать сложнейшие элементы ультра-си. Комментатором этого увлекательного представления станет бессменный Максим Траньков, который расскажет о происходящем на льду, добавляя эмоциональный оттенок каждому выступлению.