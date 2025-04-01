Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Спасибо за поддержку, Казахстан!» Софья Самоделкина опубликовала пост о ЧМ-2025

«Спасибо за поддержку, Казахстан!» Софья Самоделкина опубликовала пост о ЧМ-2025
Аудио-версия:
Комментарии

18-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, опубликовала пост, подведя итоги своего выступления на чемпионате мира – 2025 в Бостоне, она заняла 14-е место.

«Мой первый чемпионат мира. Важный этап завершён, но всё только начинается.

Если бы мне два года назад сказали, что я окажусь здесь, я бы ни за что в это не поверила. Но вот я здесь — с опытом, эмоциями и осознанием того, что нет ничего невозможного. Подводя итоги, хотелось бы выразить огромную благодарность всем, кто меня поддерживал, помогал и был рядом.

Я заняла 14-е место на этих важных соревнованиях, и для меня это огромный шаг вперёд. Это не просто результат — это ценный опыт, мотивация и доказательство того, что я двигаюсь в верном направлении. Я вижу, над чем нужно работать.

Огромная благодарность моим тренерам — спасибо, что помогаете становиться лучше и сильнее! Моей семье и друзьям, моим самым преданным болельщикам, Алтынай и, конечно, Эльмире Сарсенгалиевне — без вас я бы не справилась. Спасибо за поддержку, Казахстан!

Я безмерно счастлива и горда тем, что смогла принести первую олимпийскую квоту в Казахстан! Это невероятное чувство — знать, что мой труд, старания и поддержка всех, кто был рядом, привели к такому важному результату. Этот момент — не только моя личная победа, но и шаг вперёд для всего нашего спорта! Спасибо, что верите в меня! Я буду делать всё возможное, чтобы стать лучше. Я просто невероятно счастлива», — написала Самоделкина в социальных сетях.

Материалы по теме
Настоящая сенсация в Бостоне: бывшая соперница Валиевой Алиса Лью стала чемпионкой мира!
Настоящая сенсация в Бостоне: бывшая соперница Валиевой Алиса Лью стала чемпионкой мира!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android