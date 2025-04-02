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Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фир и Гибсон лидируют в рейтинге ISU сезона-2024/2025

Обновился рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам прошедшего сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фигуристами, которые входят в топ-5 каждого из видов.

Мужчины:

1. Илья Малинин (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Адам Сяо Хим Фа (Франция)

4. Михаил Шайдоров (Казахстан)

5. Кевин Аймоз (Франция)

Женщины:

1. Каори Сакамото (Япония)

2. Изабо Левито (США)

3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея)

4. Эмбер Гленн (США)

5. Моне Чиба (Япония)

Спортивные пары:

1. Хазе/Володин (Германия)

2. Конти/Мачии (Италия)

3. Миура/Кихара (Япония)

4. Стеллато-Дудек/Дешам (Канада)

5. Метелкина/Берулава (Грузия)

Танцы на льду:

1. Фир/Гибсон (Великобритания)

2. Гиньяр/Фаббри (Италия)

3. Чок/Бейтс (США)

4. Гиллес/Пуарье (Канада)

5. Лопарева/Бриссо (Франция)

Напомним, российские фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с 2022 года из-за ситуации на Украине.