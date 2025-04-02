Малинин, Сакамото, Миура и Кихара, Фир и Гибсон лидируют в рейтинге ISU сезона-2024/2025

Обновился рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) по итогам прошедшего сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фигуристами, которые входят в топ-5 каждого из видов.
Мужчины:
1. Илья Малинин (США)
2. Юма Кагияма (Япония)
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция)
4. Михаил Шайдоров (Казахстан)
5. Кевин Аймоз (Франция)
Женщины:
1. Каори Сакамото (Япония)
2. Изабо Левито (США)
3. Ким Чхэ Ён (Южная Корея)
4. Эмбер Гленн (США)
5. Моне Чиба (Япония)
Спортивные пары:
1. Хазе/Володин (Германия)
2. Конти/Мачии (Италия)
3. Миура/Кихара (Япония)
4. Стеллато-Дудек/Дешам (Канада)
5. Метелкина/Берулава (Грузия)
Танцы на льду:
1. Фир/Гибсон (Великобритания)
2. Гиньяр/Фаббри (Италия)
3. Чок/Бейтс (США)
4. Гиллес/Пуарье (Канада)
5. Лопарева/Бриссо (Франция)
Напомним, российские фигуристы были отстранены от международных соревнований под эгидой ISU с 2022 года из-за ситуации на Украине.