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Кагановская: если применительно к спорту меня назовут стервой — это будет комплиментом

Кагановская: если применительно к спорту меня назовут стервой — это будет комплиментом
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Победители финала Гран-при России — 2025 танцоры Василиса Кагановская и Максим Некрасов ответили, кто в их паре является главным.

Некрасов. Оба.

— То есть Василиса не вертит вами как хочет?
Некрасов. Нет, ну бывает, конечно…
Кагановская. Ну неправда же…

Я вообще не люблю, когда начинаются разговоры, кто в паре главный, кто ведущий. По мне, если люди, которые работают вместе, не готовы в равной степени подстраиваться друг под друга и находить какие-то компромиссы, их и парой-то сложно назвать.

Если кто-то применительно к спорту назовёт меня стервой, наверное, это прозвучит как комплимент. К сожалению, у меня не всегда получается быть такой. Но я работаю над этим, — приводит слова Кагановской и Некрасова «RT на русском».

В нынешнем сезоне, который для дуэта стал первым в таком составе, Кагановская и Некрасов также стали четвёртыми на чемпионате России.

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