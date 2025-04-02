Дарья Садкова: каждый будет выгрызать место, если будет возможность попасть на ОИ-2026

Серебряный призёр чемпионата России — 2025 Дарья Садкова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, высказалась о потенциальном попадании на Олимпийские игры. Фигуристка заявила, что мечтает выступить на международных соревнованиях.

«Конечно, мне добавляет мотивации мысль о том, что в будущем я смогу поехать на международную арену. Но, думаю, я в принципе в этом сезоне стала по-другому относиться к тренировкам. А эта новость ещё больше добавила стимула трудиться.

У меня есть мечта выступить на крупных соревнованиях, и, конечно, на Олимпиаде. О ней мечтает каждый. И каждый будет выгрызать себе место, если будет возможность попасть на неё. Если позволит здоровье, то, конечно, готова тренироваться до Олимпиады-2030», — приводит слова Садковой Sport24.

Напомним, по одному из российских фигуристов в каждом виде смогут принять участие в квалификационном турнире к Олимпийским играм в Милане, который пройдёт с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай). Для этого нужно будет пройти критерии на нейтральность.