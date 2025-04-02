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Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки

Валиева, Загитова, Гордеева, Ягудин и Костомаров выступят в юбилейном шоу Татьяны Навки
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Стал известен состав участников шоу в честь юбилея олимпийской чемпионки 2006 года в танцах на льду Татьяны Навки. В программе «Больше, чем шоу», которая пройдёт 11-13 апреля в дворце спорта Navka Arena в Москве, выступят Татьяна Навка, Камила Валиева, Екатерина Гордеева, Роман Костомаров, Алексей Ягудин, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Аделина Сотникова, Елизавета Туктамышева и многие другие.

«Многие годы мы мечтали о своём ледовом дворце, куда мы сможем пригласить наших поклонников и зрителей. И вот наша мечта сбылась! Именно поэтому у меня возникла идея отпраздновать свой юбилей здесь вместе с моими друзьями, партнёрами и поклонниками.

Мы много лет делаем лучшие в мире ледовые шоу, с нами танцуют лучшие в мире фигуристы, работает потрясающая команда профессионалов.

Помимо официальной программы, в этот вечер я, конечно, запланировала много сюрпризов. Не хочу раскрывать все детали, но, как всегда, могу с уверенностью сказать, что мы удивим наших поклонников!» — сказала Навка.

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