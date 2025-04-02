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Фигуристка Леонтьева: у меня есть мечта стать актрисой после окончания карьеры в спорте

Фигуристка Леонтьева: у меня есть мечта стать актрисой после окончания карьеры в спорте
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Фигуристка Софья Леонтьева, выступающая в танцах на льду с Даниилом Горелкиным, поделилась своей главной мечтой, которую она хочет реализовать после завершения спортивной карьеры.

«У меня есть осознанная мечта стать актрисой в будущем. Интересно примерять на себя разные роли. К тому же я артистичная, думаю, у меня всё получится. После работы с Нонной Гришаевой (для подготовки к турниру шоу-программ «Русский вызов» — Прим. «Чемпионат») мне захотелось этого ещё больше. У меня цель — обучиться всем тонкостям актёрского мастерства и вообще этой профессии.

К сожалению, я пока не могу совмещать актёрское образование с фигурным катанием и учёбой. В любом случае очень важно получить актёрское образование, чтобы потом у меня была возможность сниматься в кино и играть в театре. Думаю, эта мечта осуществится уже после окончания карьеры в фигурном катании. Ведь занятие актёрским искусством серьёзное, и ему нужно уделять всё своё время, а у меня спорт пока на первом месте», – приводит слова Леонтьевой Sport24.

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