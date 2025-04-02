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В ISU сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова

В ISU сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова
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В Международном союзе конькобежцев (ISU) сообщили о пожизненной дисквалификации украинского судьи Юрия Балкова. Решение дисциплинарной комиссии ISU опубликовали на официальном сайте организации.

«12 ноября 2024 года Дисциплинарная комиссия ISU приняла заявление о жалобе, поданное ISU, на г-на Юрия Балкова (Украина), г-жу Елену Лисову (Украина), г-жу Эсе Эсен (ТУРЦИЯ) и г-на Роланда Мадера (Великобритания), а также 20 вещественных доказательств в связи с их нарушениями обязанностей судей и этического кодекса ISU, которые регулируются международным правом.

19 января суд передал распоряжение, предписывающее провести устное слушание по этому делу 5 марта 2025 года в Мюнхене (Германия).

После анализа предполагаемых нарушений устава ISU, включая кодекс этики ISU, дисциплинарная комиссия ISU 25 марта 2025 года приняла следующее решение:

1. Г-н Юрий Балков (Украина) пожизненно отстранен от участия во всех мероприятиях ISU.
2. Жалоба на г-жу Елену Лисову (Украина), г-жу Эсе Эсен (ТУРЦИЯ) и г-на Роланда Мадера (Нидерланды) отклонена.
3. Стороны сами несут свои расходы.
4. Все лица, участвующие в этом деле (независимо от того, являются ли они Сторонами/ (Предполагаемыми) Правонарушителям, или в качестве адвокатов/ представителей/свидетелей и т.д.) запрещается раскрывать личность и/или любую прямую или косвенную информацию, касающуюся личности «судьи, с которым установили контакт», другим лицам. Нарушение этого раздела может привести к дальнейшему дисциплинарному разбирательству", — приводит слова решения дисциплинарной комиссии ISU Golden Skate.

Отмечается, что при необходимости это решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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