«Я поотписывалась от всего». Самоделкина ответила, смотрит ли сейчас российские турниры

18-летняя экс-российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, ответила, смотрит ли российские старты сейчас.

«Честно говоря, я стала чуть меньше следить за российскими турнирами. Это связано с моей усталостью. Я поотписывалась от всего, чего только можно было, и оставила свою тим-группу в подписках, может, пару аккаунтов своих девчонок, подружек, и всё. А так, естественно, когда какие-то новости просачиваются, я вижу, точно так же наблюдаю.

Если мне что-то интересно — я обязательно посмотрю. Вот, допустим, сейчас показательные программы я смотрела, мне очень понравились пару человек, которые катали. Там Сашка Трусова заявила о беременности, что было неожиданностью, естественно. За Аней Фроловой, конечно, слежу. Это все мои подруги, мы с ними общаемся, поддерживаем связь», — приводит слова Самоделкиной Vesti.kz.

На прошедшем чемпионате мира — 2025 в Бостоне Самоделкина заняла 14-е место. Она обеспечила себе квоту на Олимпийские игры в Милане.