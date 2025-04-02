Мама Костылевой: боюсь за Лену в «Ангелах Плющенко». Ей запрещают участвовать в турнирах

Ирина Костылева, мама 13-летней фигуристки Елены Костылевой, заявила, что в академии «Ангелы Плющенко», где занимается её дочь, Лене не разрешили выступить на первенстве России среди девушек и юношей (старший возраст). Она также добавила, что на других соревнованиях Костылеву «притапливают» судьи.

«Как вам прокат Сарновской с двумя падениями? По головам чистых дев? Внаглую втащили в сборную. Позор. Главное, этот позор падает на всех спортсменов «Ангелов Плющенко», в том числе и Лену, которую притапливают всегда, даже «свои» судьи с Мособласти.

Помните этап Гран-при в Москве, где судья из Мособласти поставил Лене самую низкую оценку из всех судей? Боязно за Лену в «Ангелах Плющенко», глядишь, вот так же не будут давать выхода на старты, как в этот раз. (Однако отобравшемуся в сборную брату Сарновскому разрешили поехать за медалькой).

Подтасовывать этапы по слабым соперникам. А того и гляди, тащить поверх Лены. Глядя вот на этот беспредел, меня это сильно беспокоит. И пишу я это не боясь. За каждое слово ответ держу», – написала мама Костылевой в комментариях телеграм-канала Figurexing.

Победу на первенстве России среди девушек и юношей одержала Виктория Стрельцова. София Сарновская заняла итоговое шестое место и попала в сборную страны.