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Гуменник — об участии в турнире на Байкале: постоянно думал, что там рыбы внизу делают

Гуменник — об участии в турнире на Байкале: постоянно думал, что там рыбы внизу делают
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Многократный призёр чемпионатов России фигурист Пётр Гуменник поделился своими эмоциями от участия в первом в истории турнире на Байкале, который прошёл в конце февраля-начале марта в закрытом формате. Было известно, что там принимают участие некоторые одиночники и одиночницы из сборной России, а некоторые пары и танцоры выступали с показательными номерами.

«Впервые выступал на такой большой арене, ощущения непередаваемые. Сделать четверной флип на таком льду было хорошим достижением. Я сначала думал всё самое сложное исполнять, но потом возникли сомнения. А когда приехал сюда, понял, что это вообще не укладывается в моё первоначальное представление.

В первый день ветер то разогнаться не давал, то без толчков огромную скорость помогал набрать. После этого сезона это для всех нас хороший отдых — отдых, совмещённый со спортом. Таких шансов — вместе такой хорошей компанией на Байкал съездить — ещё не было.

На тренировках выходил и постоянно думал, что там рыбы делают, как зиму переживают, хватает ли им кислорода и кто там на дне», — приводит слова Гуменника ТАСС.

Фигурист также заявил, что хотел бы принять участие в турнире «Байкал-2», если он состоится.

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