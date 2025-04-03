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«Такого дикого льда у меня не было никогда». Дикиджи — о четверном акселе на Байкале

«Такого дикого льда у меня не было никогда». Дикиджи — о четверном акселе на Байкале
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Чемпион России — 2025 Владислав Дикиджи поделился эмоциями от участия в первом в истории турнире на Байкале, который прошёл в конце февраля-начале марта. На льду озера Дикиджи даже смог исполнить свой коронный прыжок — четверной аксель.

«Дорогого стоит, что для нас всё это устроили. И спасибо, что нас сюда привезли. Прикольно было в первый день четверные крутить — на прыжок надо было набирать скорость, а я бегу против ветра, ноги «сели». Такого дикого льда у меня не было никогда», — приводит слова Дикиджи ТАСС.

Сначала Дикиджи отказывался выполнять четверной аксель на льду Байкала: «Для него нужно как следует размяться, на холодные ноги его прыгать рискованно». Однако позже фигурист неожиданно всё же исполнил его и зафиксировал на видео.

Напомним, в прошлом сезоне Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В этом году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках официального турнира.

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