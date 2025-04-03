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Радионова о победе Лью на ЧМ-2025: у нас, если пропустишь сезон, сразу станешь догоняющей

Радионова о победе Лью на ЧМ-2025: у нас, если пропустишь сезон, сразу станешь догоняющей
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Бывшая российская фигуристка и хореограф вице-чемпионка мира Елена Радионова высказалась о победе американки Алисы Лью на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне (США) после того, как она уходила из спорта на 2,5 года. Радионова также объяснила, почему российские девочки не могут добиться подобных успехов после возвращения.

«За рубежом спортсменки могут сделать паузу и вернуться, как Амбер Гленн или Алиса Лью. У нас же, если пропустишь сезон, сразу становишься догоняющей. Это наши девочки хорошо понимают.

Сейчас женское катание не такое конкурентное, как во времена Трусовой, Щербаковой, Камилы Валиевой. Мы видим меньше ультра-си, но у нас подрастает хорошее поколение, и через четыре-пять лет всё снова наберёт обороты. Всё в нашем виде спорта циклично, это норма», – приводит слова Радионовой ТАСС.

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